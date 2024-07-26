В Генштабе Украины подтвердили прилет по аэродрому «Саки» в Новофедоровке. Сообщается, что подразделения ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атаковали объект российских захватчиков, информирует «НБН».

В ведомстве отметили, что эта оперативная авиабаза используется «второй армией мира» для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, а также для обстрелов территории нашей страны.

Военные уточнили, что оккупанты прикрывали аэродром «Саки» «современными» средствами противовоздушной обороны страны-агрессора. Однако хваленая ПВО РФ в очередной раз не смогла защитить важный объект захватчиков.

Последствия ночной атаки на авиабазу врага уточняются.

Напомним, 21 июля прилетело по базе ВС РФ в Джанкойском районе Крыма. В Сети показали спутниковые кадры последствий удара.