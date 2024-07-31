Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, оперативная ситуация в охваченном войной регионе не слишком улучшилась за минувшие 24 часа.

По словам Синегубова, прокомментировавшего вышеописанные военные преступления «освободителей», речь идет об осуществлении целенаправленного террора со стороны вояк страны-агрессоры — вражеские операторы беспилотников не могут не видеть, что бьют по абсолютно гражданскому человеку, то есть захватчики сознательно выбирают мишенью мирное население.

Кроме того, глава Харьковской ОВА сообщил о здоровье 10-летнего ребенка, получившего травмы вследствие утреннего сброса российской корректируемой/управляемой авиабомбы на поселок Великий Бурлук (Купянский район): в соответствии с предварительной оценкой, ребенок в состоянии средней тяжести из-за многочисленных ожогов.

Ранее мы писали о том, что в ОВА сообщали о последствиях ночного дронового удара по Киевщине.