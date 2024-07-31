Спикер ГУР МОУ в эфире национального телемарафона рассказал, что в ходе атаки на нашу страну в ночь на 31 июля российские захватчики помимо ударных беспилотников запускали много отвлекающих БПЛА, информирует «НБН».

По его словам, к этой тактике враг прибегает не впервые, чтобы разведать и истощить нашу противовоздушную оборону. В ходе этого массированного удара было зафиксировано значительное количество дронов без взрывной части.

Также во время атаки взлетали бомбардировщики «второй армии мира», однако не осуществляли пуски ракет. Представитель военной разведки объяснил, что это продолжение поиска россиянами более оптимальных путей применения подобной тактики.

Напомним, ночной массированный удар по Украине прокомментировал президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил работу сил противовоздушной обороны.