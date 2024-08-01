Командующий Сухопутными силами в своем Telegram-канале сообщил, что потери живой силы войск страны-агрессора в июле составили около 35 680 оккупантов. Также в прошлом месяце защитники уничтожили 6320 единиц техники и вооружения армии Путина, информирует «НБН».

В частности, Силы обороны Украины «отминусовали» 300 вражеских танков, 653 бронемашин, 1520 артиллерийских систем оккупантов, 21 реактивную систему залпового огня, 33 средства противовоздушной обороны захватчиков, 2103 единиц автомобильной техники и 265 единиц спецтехники.

По словам генерала, помимо этого защитники провели «демилитаризацию» трех самолетов «второй армии мира», а также сбили 74 ракеты и 1348 беспилотников.

Как сообщалось, в интервью представителям французских СМИ глава государства Владимир Зеленский рассказал, сколько оккупантов убитыми и ранеными Россия теряет каждые сутки.