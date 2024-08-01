Главком ВСУ рассказал, что в течение трех дней он работал на востоке страны в бригадах, которые держат оборону на Торецком и Харьковском направлениях, информирует «НБН».

Генерал сообщил, что везде, где наступает армия Путина, продолжаются боевые действия разной интенсивности. На некоторых участках захватчики имеют незначительные достижения, которых они добиваются ценой больших потерь. На востоке позиции могут меняться несколько раз в сутки.

Военачальник сообщил, что россияне сосредотачивают усилия на Покровском направлении – туда командование ВС РФ бросает опытные штурмовые подразделения, пытаясь прорвать оборону защитников.

Сложная ситуация сложилась на Северском направлении, где захватчики активно проводят штурмы и используют артиллерию. Ожесточенные бои идут и в районе Часового Яра.

Напомним, Зеленский в интервью французским журналистам сообщил, какой город стал новой целью для ВС РФ после провала с захватом Харькова.