В аналитическом материале ISW отмечается, что «вторая армия мира» активно продвигается на Донетчине по двум причинам – из-за недостаточной укомплектованности бригад Сил обороны Украины и рельефа местности к северо-западу от Авдеевки, информирует «НБН».

Американские эксперты обратили внимание на комментарий обозревателя Константина Машовца. По его словам, на Покровском направлении ВСУ имеют более худшие средства защиты и оборудование, поэтому не могут замедлить наступление армии Путина.

Он объяснил, что из-за задержек западной военной помощи, в частности от США, произошли задержки с оснащением новосозданных подразделений Сил обороны и переоснащением формирований, которые уже участвовали в боевых действиях.

В ISW отмечают, что российские захватчики пользуются этой слабостью защитников для получения тактических преимуществ. В то же время аналитики прогнозируют замедление наступления ВС РФ, так как оккупационные силы подходят к линии более крупных населенных пунктов.

Ранее военный эксперт перечислил три причины, по которым ВСУ не удается остановить продвижение врага.