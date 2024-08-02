Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что ночью на позиции воинской части противовоздушной обороны страны-агрессора под Балаклавой произошли пожары, и опубликовал соответствующие спутниковые фотографии, информирует «НБН».

Фото — t.me/Crimeanwind

Мониторинговая группа обратила внимание на то, что время 1:57-2:20 совпадает с временем атаки на временно захваченный Севастополь. Telegram-канал уточнил, что это позиции ракетной части ВС РФ и возгорания могли быть как после пусков ракет, так и после прилетов.

Отметим, согласно сообщениям в Сети, ночью было громко в Севастополе, Симферополе, Евпатории, Балаклаве и Саках. «Власти» Крыма заявляли об атаке БПЛА на полуостров и ракетном ударе по Севастополю.

Напомним, 31 июля прогремели взрывы во временно оккупированном Донецке. В Сети сообщили о прилетах по базам захватчиков.