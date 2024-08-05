Фейгин в интервью изданию OBOZ.UA рассказал, что ресурсный потенциал страны-агрессора начал снижаться, так как все меньше россиян хотят вступать в ряды армии Путина, что связано с несколькими факторами, информирует «НБН».

По словам оппозиционера, Кремль сейчас повышает выплаты контрактникам, чтобы они шли воевать против Украины. В то же время в РФ становится все меньше граждан, которые испытывают острую потребность в финансах.

Те россияне, которые участвовали в так называемой «спецоперации» ради денег, уже изувечены или стали «грузом 200». В крупных городах потенциальных захватчиков найти еще сложнее, так как их жители могут найти сопоставимую зарплату.

Вторая причина нежелания россиян идти на войну – риск смерти. Те, кто побывал в так называемой «зоне СВО», возвращаются домой и рассказывают, что там действительно происходит, что «люди дохнут как мухи». Поэтому властям приходится стимулировать граждан пополнять ряды захватчиков выплатами.

Ранее росСМИ сообщили, что глава Кремля удвоил единовременную выплату за подписание контракта с Минобороны РФ минимум на год.