В новом видео YouTube-проекта Ukrainian Witness командир подразделения и бойцы ПВО 59-й ОМПБр, которая работает на Покровском направлении, высказались о получении Украиной первых F-16, информирует «НБН».

Защитники рассказали, что авиация «второй армии мира» до их позиций не долетает, в основном они успешно уничтожают вражеские БПЛА «Орлан», Supercam и т.д. В то же время бойцы хотели бы иметь более новое оружие для уничтожения дронов оккупантов, например, американский самоходный ЗРК Avenger.

Командир подразделения объяснил, что американские истребители F-16 могут сбивать цели на очень большом расстоянии. Кроме того, помимо западной авиации партнеры Киева предоставят Украине и новые образцы противовоздушной обороны, с которыми он и его бойцы будут работать в связке. Поэтому передача современных самолетов ВСУ колоссально изменит ситуацию на фронте.

Напомним, что аналитики ISW оценили, хватит ли украинской армии полученного количества F-16 для эффективной защиты страны от воздушных атак армии Путина.