Местные Telegram-каналы рассказали, что в Курской области ночью гремели взрывы в нескольких районах, в частности в Судже. Сначала власти предупреждали о ракетной опасности, позже об атаке БПЛА, информирует «НБН».

Жители города сообщали о прилетах ракет, глава региона заявил, что в области сбили 14 беспилотников. В то же время в Сети начали распространять фотографию пожара в Судже.

Фото – t.me/kursk_tipich

Утром Смирнов сообщил о последствиях атаки, заявив, что в Курской области ПВО якобы сбила уже 26 БПЛА. По словам путинского чиновника, в Судже в результате удара 5 человек, в том числе 3 детей, получили ранения, кроме того сильно повреждены несколько жилых домов.

Также губернатор региона показал фотографии последствий обстрела города.

Фото – t.me/gubernator_46

Фото – t.me/gubernator_46

Фото – t.me/gubernator_46

Напомним, в ночь на 6 августа в Волгограде прогремел взрыв. В Сети заявили о пожаре на электроподстанции.