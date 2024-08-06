Руководитель Харьковской ОВА около 10:00 сообщил, что войска государства-террориста атаковали центральный район города ракетой, по предварительной информации, захватчики применили для удара «Искандер», пишет «НБН».

Чиновник рассказал, что в результате прилета в областном центре пострадали объекты гражданской инфраструктуры –поликлиника, жилые дома, другие помещения, а также автомобили.

Начальник администрации отметил, что под завалами могут находиться люди, на месте удара работают экстренные службы. Двое харьковчан имеют острую реакцию на стресс. Он добавил, что также уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Напомним, в ночь на 6 августа путинские оккупационные силы выпустили по нашей стране ракеты и дроны-камикадзе «Шахед». Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук сообщил о результатах отражения атаки оккупантов подразделениями ПВО.