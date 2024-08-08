Пропаганда государства-террориста распространяет дезинформацию относительно покушения на главу украинского оборонного ведомства. Рупоры путинского режима утверждают, что якобы Умерова попытались убить с помощью взрывного устройства. По их версии, министра госпитализировали и не известно, в каком состоянии он находится, сообщает «НБН».

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что заявления российских пропагандистов о покушении на главу Минобороны не соответствуют действительности, что подтвердили в оборонном ведомстве.

В ЦПД напомнили, что страна-агрессор и ранее совершала информационные атаки против представителей политического и военного руководства Украины для дестабилизации ситуации внутри нашей страны.

Напомним, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, какой фейк пропаганды РФ о себе он считает самым абсурдным.