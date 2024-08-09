Представитель эстонской разведки предполагает, что «прорыв» в Курской области стал неожиданностью для «второй армии мира» и она не была готова к атаке в этом регионе, информирует «НБН» со ссылкой на ERR.

По его словам, украинские войска смогли продвинуться вглубь территории страны-агрессора на 15 километров, не исключено, что вторая линия обороны армии захватчиков в Курской области частично прорвана.

Кессельманн считает, что в связи с этими событиями, военному руководству России придется передислоцировать в приграничный регион оккупационные силы с других направлений, чтобы обеспечить оборону и контрудары против украинских подразделений.

Напомним, в вашингтонском Институте изучения войны спрогнозировали, как командование ВС РФ будет реагировать на события в Курской области. Американские аналитики озвучили четыре сценария.