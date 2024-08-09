В Defense Express рассказали, что Силы обороны Украины атаковали аэродром ВКС РФ в Липецке дронами-камикадзе большой дальности типа «Лютый», информирует «НБН».

По словам аналитиков, это был массированный удар по авиабазе «второй армии мира», с использованием нескольких десятков беспилотников. БПЛА смогли прорваться через ПВО государства-террориста и поразить военный объект.

Противовоздушной обороне оккупантов было сложно перехватить дроны не только из-за их численности: украинские «птички» летели на довольно низкой высоте. Кроме того, атака на аэродром происходила в несколько волн.

В Defense Express сообщили, что помимо Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-31 там базировались новейшие российские истребители Су-27 и проходило обучение пилотов на этих самолетах. Пока неизвестно, пострадала ли авиация врага в результате прилета по аэродрому.

Ранее СМИ сообщали, что помимо нескольких десятков истребителей на авиабазе в Липецке находились вертолеты захватчиков и склады с огромным запасом КАБов.