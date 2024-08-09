В оборонном ведомстве Российской Федерации сообщили, что оккупационные силы по-прежнему пытаются остановить атаку в Курской области, подтвердив, что бои уже дошли до Суджи, информирует «НБН».

В заявлении МО РФ сказано, что захватчики наносили огневое поражение живой силе и технике украинских войск в районе сел Дарьино, Гоголевка, поселков Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи.

Также в министерстве утверждают, что авиация и ракетные системы ВС РФ атаковали резервы ВСУ на Сумщине.

Россияне пофантазировали и о потерях Сил обороны Украины. За сутки армия Путина якобы уничтожила более 280 бойцов и 27 единиц техники, а за все время боев в приграничном регионе – до 945 военных и 102 единицы техники.

Напомним, аналитики ISW перечислили главные сценарии реакции военного руководства РФ на ситуацию в Курской области.