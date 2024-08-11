Как информирует «НБН» со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС), Кремль запустил очередную пропагандистскую акцию на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины.

Как стало известно, россияне и гауляйтеры интенсивно формируют молодежные отряды, которые должны отправиться на Курщину. Под видеофиксацию, подобных «добровольцев» попросту пакуют в автобусы и направляют оказывать малопонятную «помощь» якобы пострадавшим курянам.

По словам местного коллаборациониста, являющегося руководителем регионального филиала «Молодой Республики» Сергея Добровольского, лишь с оккупированной Донетчины в государство-террорист планируется командировать не менее сотни молодых людей, однако с выполнением данного плана сейчас возникли трудности.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, по каким причинам Кремль опасается вводить военное положение в России.