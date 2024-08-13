Нелегитимный президент РБ приказал передать россиянам технику из действующих подразделений белорусских вооруженных сил, так как арсеналы страны истощены, информирует «НБН» со ссылкой на «Белновости».

Источник в Минобороны РБ рассказал, что Москва попросила у Минска военную технику после начала наступления в Курской области, поскольку армия Путина столкнулась с дефицитом ресурсов на этом и других направлениях.

Журналисты напомнили, что Лукашенко не впервые предоставляет стране-агрессору военную помощь. В начале полномасштабного вторжения в Украину ВС РФ понесли значительные потери и Кремль обратился к Минску с просьбой использовать белорусские арсеналы. Тогда Лукашенко отправил государству-террористу со складов боеприпасы, артиллерию, танки Т-72А и грузовую технику.

Отметим, что недавно соратник Путина заявил о переброске «Искандеров» и РСЗО к украинской границе. В ГПСУ прокомментировали заявления белорусского диктатора.