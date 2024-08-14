Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в Воздушно-комических силах РФ, пишет, что ночью украинские дроны поразили аэродромы «Балтимор», «Борисоглебск» в Воронежской области и авиабазу «Саваслейка» в Нижегородской области страны-агрессора, информирует «НБН».

Сообщается, что по военным объектам РФ было выпущено не менее 100 беспилотников. В результате удара БПЛА серьезные повреждения получил сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К. Оккупанты вряд ли смогут восстановить самолет, так как после прилета дрона произошел взрыв и дальнейшее возгорание.

Кроме того, в ходе атаки были повреждены две радиолокационные станции и склады с горюче-смазочными материалами.

Напомним, украинские журналисты сообщили, что за ночной атакой на авиабазы ВС РФ стоит СБУ и Силы обороны Украины. СМИ раскрыли подробности дронового удара по аэродромам армии Путина.