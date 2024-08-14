В Генеральном штабе ВСУ сообщили, ночью «вторая армия мира» осталась без еще одного истребителя-бомбардировщика Су-34. Самолет российских захватчиков был «демилитаризирован» в Курской области, информирует «НБН».

Истребитель армии Путина в приграничном регионе государства-террориста уничтожили зенитные ракетные войска Воздушных сил в ходе выполнения боевой задачи.

Напомним, 13 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что Силы обороны Украины взяли под контроль 74 населенных пункта приграничного региона Российской Федерации.

В то же время росСМИ пишут, что ВСУ уже расширили зону боевых столкновений – военные заняли большую часть Суджи, поселок Махновка, села Плехово и Спальное и другие населенные пункты Курской области.

Как сообщалось, аналитик спрогнозировал, как наступление в приграничной области России повлияет на бои на востоке Украины.