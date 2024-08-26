Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Kreschatic

Всё это — на фоне масштабной атаки, ставшей одной из крупнейших за последнее время, когда российские войска выпустили более 100 ракет и около 100 дронов, направленных на ключевые объекты инфраструктуры Украины.

Несмотря на распространение в сети видео, якобы фиксирующего попадание в ГЭС, украинские власти официально не подтвердили эти данные, оставляя в силе заявления о том, что гребля не пострадала и разрушить её ракетами невозможно.

Однако, атака не прошла безболезненно для региона. Под огнем оказались 22 частных дома, среди которых один разрушен до основания, а другой получил серьёзные повреждения. Пострадали и складские помещения, гаражи, автомобили, а также люди — трое получили ранения, включая пятимесячного ребенка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ОТГВ «Харьков» сообщили, сколько оккупантов заблокированы на агрегатном заводе Волчанска.