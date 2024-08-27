Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Politexpert

Комбинированный обстрел, состоявшийся прошлой ночью, включал использование разнообразного арсенала, что привело к рекордным затратам. Согласно расчетам, удар обошелся России в сумму от 1,2 до 1,3 миллиарда долларов США.

Для атаки были применены новейшие образцы вооружений, среди которых «Кинжалы», «Искандеры», ракеты X-101 и ударные дроны «Shahed». Эти виды вооружений, направленные на поражение критической инфраструктуры, свидетельствуют о том, что Москва продолжает вкладывать значительные ресурсы в ведение войны, несмотря на возрастающую финансовую нагрузку.

В декабре 2023 года, Россия уже осуществляла подобное нападение на Украину, однако тогда затраты составили около 700–750 миллионов долларов. Нынешний обстрел превзошел все предыдущие по своей стоимости, демонстрируя готовность Кремля к дальнейшей эскалации, независимо от экономических последствий.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр обороны Умеров дал свой комментарий по поводу массированного обстрела Украины.