Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на ДПСУ

В ответ на расширенные маневры белорусской армии, официально обозначенные как учения, украинские пограничники активизировали работы по строительству противотанковых заграждений, расширению минных полос и созданию траншейных систем.

Государственная пограничная служба Украины развернула комплексные меры по усилению обороны, включая использование беспилотных летательных аппаратов и круглосуточное патрулирование водных путей для обеспечения непрерывного контроля над ситуацией.

Недавние переброски военной техники из Минска в приграничные районы усилили напряженность в регионе. Несмотря на возросшую активность белорусской стороны, украинские пограничники уверены в своей способности справиться с возможными угрозами, опираясь на современное вооружение и высокий моральный дух.

Напомним, ранее мы писали о том, что переброска войск РФ в Курскую область не остановила продвижение ВСУ.