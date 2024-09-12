Мэр Конотопа в эфире «Громадське радіо» сообщил, что ночью ВС РФ совершили самую масштабную атаку на город за все время полномасштабного вторжения, интервал между ударами был 5-10 минут информирует «НБН».
Говоря о пострадавших, чиновник отметил, что пока не известно их окончательное количество, так как после обстрела люди продолжают обращаться за медицинской помощью, в основном с легкими ранами.
По данным Сумской областной прокуратуры, количество пострадавших возросло до 14 человек. Семенихин рассказал, что двух раненых госпитализировали, один из них находится в коме.
В результате прилетов по критической инфраструктуре в городе исчезли свет и вода, позже водоснабжение временно восстановили, чтобы жители смогли сделать запасы. Также в Конотопе ограничили движение трамваев, так как оккупанты уничтожили трамвайный путь. Больше 7 многоквартирных домов получили повреждения.
Мэр добавил, что людей, жилье которых пострадало или было разрушено, отселили, им предоставляется вся необходимая помощь.
Сумская областная прокуратура опубликовала кадры последствий обстрела Конотопа.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему враг регулярно атакует «Шахедами» столицу.
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