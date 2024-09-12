Мэр Конотопа в эфире «Громадське радіо» сообщил, что ночью ВС РФ совершили самую масштабную атаку на город за все время полномасштабного вторжения, интервал между ударами был 5-10 минут информирует «НБН».

Говоря о пострадавших, чиновник отметил, что пока не известно их окончательное количество, так как после обстрела люди продолжают обращаться за медицинской помощью, в основном с легкими ранами.

По данным Сумской областной прокуратуры, количество пострадавших возросло до 14 человек. Семенихин рассказал, что двух раненых госпитализировали, один из них находится в коме.

В результате прилетов по критической инфраструктуре в городе исчезли свет и вода, позже водоснабжение временно восстановили, чтобы жители смогли сделать запасы. Также в Конотопе ограничили движение трамваев, так как оккупанты уничтожили трамвайный путь. Больше 7 многоквартирных домов получили повреждения.

Мэр добавил, что людей, жилье которых пострадало или было разрушено, отселили, им предоставляется вся необходимая помощь.

Сумская областная прокуратура опубликовала кадры последствий обстрела Конотопа.

Фото – Сумська обласна прокуратура

Фото – Сумська обласна прокуратура

Фото – Сумська обласна прокуратура

Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему враг регулярно атакует «Шахедами» столицу.