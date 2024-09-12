В ночь на 11 сентября авиация «второй армии мира» осуществляла атаку на Украину, истребитель Су-30СМ выпустил 4 из 6 доступных ракет, исчез с радаров и не вернулся на аэродром. Позже россияне обнаружили в Черном море масляное пятно и обломки самолета. В Сети предположили, что борт был уничтожен, информирует «НБН».

Вскоре на официальном сайте ГУР МОУ появилось подтверждение ликвидации Су-30 СМ оккупантов в Черном море – бойцы спецподразделения военной разведки «демилитаризировали» истребитель выстрелом из переносного зенитного комплекса.

У Буданова уточнили, что боевой самолет принадлежал к составу 43-го отдельного морского авиационного полка Воздушно-космических сил страны-агрессора, который базируется на аэродроме «Саки» во временно захваченном Крыму. Стоимость «птички» ориентировочно составляет 50 миллионов долларов.

По данным разведки, враг потерял связь с Су-30СМ 11 сентября около 5:00, через три часа он начал поисково-спасательную операцию.

Как сообщалось, в России двое школьников сожгли вертолет Ми-8. СМИ рассказали подробности диверсии.