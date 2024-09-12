У Буданова рассказали, что в среду, 11 сентября, в Екатеринбурге прогремел взрыв возле КПП войсковой части, где базируются бойцы Росгвардии. «Бавовну» возле объекта оккупантов устроили представители подполья совместно с украинской разведкой, информирует «НБН».

В ГУР заявили, что подрыв путинских военных возле контрольно-пропускного пункта стал актом возмездия причастным к организации пыточных во временно захваченных регионах нашей страны. Представители подполья изготовили устройство обломочного действия общей массой 6 килограммов и спрятали его возле КПП.

Последствиями «бавовны» стали подрыв личного состава оккупантов, а также повреждение автомобили Росгвардии. На место инцидента прибыли спецслужбы РФ, машины скорой помощи, также был задействован вертолет медицинской эвакуации.

Фото – t.me/DIUkraine

Фото – t.me/DIUkraine

Как сообщалось, в Белгородской области сошел с рельсов грузовой поезд. СМИ заявили, что за этим стоят Силы обороны и ГУР МОУ.