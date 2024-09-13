Гетьман в эфире телеканала «Эспрессо» высказался о наступлении украинских войск в Курской области. По его словам, операция в приграничном регионе страны-агрессора была направлена на то, чтобы оттянуть силы «второй армии мира», информирует «НБН».

Ветеран российско-украинской войны обратил внимание на то, что политическое руководство Украины и командование ВСУ, говоря об атаках Сил обороны на территории России, использует слово «рейд». Такие наступательные действия, как объяснил майор запаса НГУ, означают, что бойцы заходят в тыл врага и затем покидают территорию, то есть без не задерживаются там надолго.

Военный эксперт отметил, что есть много составляющих операции в приграничном регионе РФ, и, по его мнению, можно считать, что все они преуспели. Гетьман добавил, что ВСУ не будут «упираться рогом» и покинут область, если враг там сосредоточит большое количество личного состава и техники.

Напомним, в Минобороны США высказались о контратаках войск РФ в Курской области.