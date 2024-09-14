Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, на прочих направлениях, захватчики остаются в «умеренно-спящем состоянии».

По словам Андрющенко, из Новоазовска через Мариуполь в северо-западную часть Никольского района, проехала колонна грузовиков российско-оккупационных войск, транспортирующая боекомплект и «живую силу». Стремясь обеспечить безопасности перемещений после системных «хлопков» в городе, «освободители» развернули мобильные пункты контроля и наблюдения, в состав которых входят гражданские правоохранители и военная полиция.

Также, из Мелитополя (в соответствии с информацией, предоставленной «Сопротивлением Приазовья») через Мангуш и Никольское, в объезд Мариуполя, на север проследовала колонна из тралов, загруженных гусеничной бронетехникой.

Ранее мы писали о том, что Андрющенко сообщал о «прилете» по складу с боеприпасами и ракетами для ПВО в районе Мариуполя.