Командир подразделения Terra в интервью изданию OBOZ.UA рассказал, что на фронте БПЛА помогают спасать жизнь и здоровье бойцов пехоты, а также снизить бремя, которое лежит на их плечах, информирует «НБН».

По словам Волохова, использование дронов исключает фактор стресса и риска жизни защитника именно благодаря беспилотному компоненту. Он предложил представить, что было бы, если в каждый вражеский корабль врезался корабль Главного управления разведки МОУ или Службы безопасности Украины, в котором сидел бы военнослужащий.

Также, как отметил командир подразделения 3-й ОШБр, БПЛА призваны минимизировать риски для бойца, например, чтобы беспилотники проводили разведку, разминирование и т.д.

Военный объяснил, что подготовленный пехотинец – самый дорогой ресурс, поскольку на его снаряжение тратятся безумные деньги, кроме того, воин накапливает бесценный опыт. В то же время в будущем дроны вряд ли смогут заменить пехоту в боевых действиях.

Ранее заместитель Сырского объяснил, почему БПЛА Сил обороны Украины превосходят «классическое» оружие.