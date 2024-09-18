Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет, что после прилета по складу БК в Тверской области столб дыма и огня было видно за километры. Объект якобы атаковали минимум 8 БПЛА, противовоздушная оборона смогла уничтожить только 3 из них, остальные прилетели по запасу снарядов оккупантов, информирует «НБН».

Сообщается, что на складе россияне хранили много ракет для РСЗО, мин, ракет для ЗРК С-300, артиллерийских снарядов и около 10 «Кинжалов», при этом часть боеприпасов лежала под открытым небом. После «бавовны» на объекте 3 военнослужащих ВС РФ считаются пропавшими без вести.

По состоянию на утро детонация продолжалась, существует угроза распространения пожара и большого разлета осколков от снарядов. Власти занимаются ликвидацией последствий удара и эвакуацией населения, в то время, как Минобороны страны-агрессора молчит об атаке на склад БК.

Напомним, глава ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что оккупанты на складе в Тверской области начали копить запас ракет KN23, которые Москве передала КНДР.