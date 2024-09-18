Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ударной группы «Черный лебедь» 225 штурмового батальона, воины ВСУ, похоже, осуществили операцию, схожую с «Курским направлением», однако на другом участке границы государства-террориста.

Как можно рассмотреть на видеокадрах, экипажи нескольких инженерных машин ВСУ поначалу проложили и расчистили проходы в минных и бетонных заграждениях, по которым позднее началось наступление штурмовых групп.

Следует отметить, что на данное видео наложена серия радиоперехватов, в частности, панические сообщения перепуганных солдат путинских войск.

Боец 225 штурмового батальона с позывным «Музыкант», голос которого наложен на видео с прорывом вражеских границ, четко передает эмоциональный подъем:

Мы делаем ветер, и победа за нами!

Ранее наш информационный портал писал о том, что сегодня спецслужбы Украины нанесли дроновый удар по складу с «Искандерами» и КАБАми в Тверской области.