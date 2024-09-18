Умеров поблагодарил нардепов ВРУ за выделенные 495,3 миллиарда гривен. Он объяснил, что эти деньги позволят Украине лучше поддерживать защитников и усилить свои оборонные возможности.

По словам руководителя ведомства, из этих средств 274,4 миллиарда гривен Киев потратит на выплаты военнослужащим и их семьям, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Министр отметил, что еще 76,2 миллиарда пойдут на закупку оружия и техники, что поможет модернизировать Силы обороны и повысить их боеспособность. В приоритете будет приобретение необходимого у отечественных производителей вооружений.

Как сообщалось, в американском Институте изучения войны назвали два фактора, от которых зависит способность Украины дать отпор российским захватчикам.