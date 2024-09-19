Командир FPV-расчета батальона систем БПЛА рассказал «24 каналу», что Силы обороны имеют достаточный уровень защиты от вражеских дронов, поэтому россияне все время находятся в поиске решений для обхода систем РЭБ ВСУ.

По его словам, защитники постоянно модифицируются, собирают средства на покупку новых, более серьезных установок радиоэлектронной борьбы, информирует «НБН».

В то же время «освободители» начали использовать оптоволокно. Пыць отметил, что россияне довольно сильно ограничены в дальности и возможности маневрирования такими БПЛА.

Военнослужащий отметил, что наши бойцы также применяют такие беспилотники. Оптоволоконные дроны используются более точно, они летят по прямой линии или могут буквально наносить поражение в определенной зоне.

Напомним, офицер Нацгвардии сообщил, что российские оккупанты меняют тактику боев на Донбассе.