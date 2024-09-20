Офицер 15-й бригады НГУ в эфире «Апостроф TV» опроверг сообщения российских военкоров о прорыве путинских оккупационных сил в Селидово. Рясной заверил, что город полностью контролируют ВСУ, информирует «НБН».

По словам военнослужащего, захватчики не проникали в Селидово, как утверждают Z-блогеры. Силы обороны остановили ВС РФ на подступах к городу, где идут активные боевые действия.

Как объяснил офицер, «вторая армия мира» пытается захватить населенные пункты На Покровском направлении до наступления холодов. Оккупанты рассчитывают закрепиться, создать логистические хабы и плацдарм для будущих наступательных действий. После закрепления пехоты враг активно применяет бронетранспортеры, танки и боевые машины пехоты.

Ранее офицер бригады «Рубеж» НГУ рассказал, как изменилась тактика армии Путина на Восточном направлении.