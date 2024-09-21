Российский Telegram-канал ASTRA сообщил, что утром Тверскую область вновь атаковали беспилотники. Позже появилась фотография пожара, сделанная жителями Торопца – как оказалось, под ударом оказался 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ.

Фото – t.me/astrapress

Объект расположен в поселке Октябрьский в 16 километрах от другого 107-го арсенала ГРАУ Минобороны, который «бавовна» посетила 18 сентября, информирует «НБН».

Фото – t.me/Crimeanwind

Мониторинговая группа Telegram-канала «Крымский ветер» изучила спутниковые снимки склада в Октябрьском, на которых зафиксирован мощный пожар, количество очагов возгорания увеличивается с каждой минутой.

Фото – t.me/Crimeanwind

Напомним, аналитики ISW оценили, какой эффект будут иметь удары по логистике оккупантов в стране-агрессоре после атаки на склад ГРАУ в Тверской области.