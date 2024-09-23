В пресс-службе ОТГВ «Харьков» сообщили о потерях войск Российской Федерации за период с 10 мая, когда путинские оккупационные силы начали повторное наступление в регионе, по 21 сентября, информирует «НБН».

В Силах обороны Украины рассказали, что «вторая армия мира» за почти пять месяцев операции на Харьковщине потеряла 16 384 захватчика, из которых 10 958 оккупантов получили ранения, а 5426 «освободителей» были ликвидированы.

Также в ходе наступления ВС РФ в области Силы обороны Украины повредили или уничтожили 1464 единицы автомобильной техники, 762 артиллерийских системы, 211 боевых бронированных машин и 143 танка войск РФ. Помимо этого, защитники «отминусовали» 4458 беспилотников различных типов и ликвидировали 152 склада БК армии страны-агрессора.

Напомним, что 10 мая российские оккупационные силы начали повторное наступление в Харьковской области, которое не принесло Москве ожидаемых результатов. С началом операции ВСУ в Курской области командованию ВС РФ пришлось отвести часть войск из региона на территорию государства-террориста.

Как сообщалось, бойцы путинской армии на Харьковщине столкнулись с массовыми отравлениями.