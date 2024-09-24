Офицер Нацгвардии в эфире национального телемарафона объяснил, как смена погодных условий отразится на ситуации на поле боя. По словам военнослужащего, с наступлением осени у бойцов становится все меньше природных укрытий, информирует «НБН».
Защитник рассказал, что этот фактор немного подкорректирует тактику Сил обороны. Офицер 2-го отдельного отряда Центра спецназначения «Омега» НГУ прогнозирует, что в период холодов будет увеличиваться «серая зона» между позициями украинских войск и позициями российских захватчиков.
«Стиг» добавил, что защитники будут исходить из того, что они имеют сейчас и работать, предпринимая определенные меры.
Как сообщалось, офицер бригады «Рубеж» Нацгвардии Украины Дмитрий Кожубенко заявил, что «вторая армии мира» меняет тактику ведения боев на востоке страны, поскольку вскоре наступит период дождей.
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