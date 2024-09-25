Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в разведке страны-агрессора, заявил, что якобы часть бойцов батальона «Ахмат», которых защитники взяли в плен в Курской области, перешла служить на сторону Вооруженных сил Украины.

Паблик утверждает, что по меньшей мере 11 военнопленных из «Ахмата» проходят подготовку в боевых бригадах украинской армии, информирует «НБН».

Telegram-канал попытался связаться с командиром «Ахмата» Апти Алаудиновым, однако он отказался комментировать ситуацию. В окружении военачальника заявили, что им важно освобождать из плена своих, однако предателей ожидает смерть.

Сообщается, что Силы обороны Украины в приграничном регионе государства-террориста взяли в плен минимум 48 бойцов батальона «Ахмат».

Напомним, британское издание The Guardian заявило, что в Москве знали о планах командования ВСУ начать операцию в Курской области. Журналисты объяснили, почему в регионе произошел провал обороны «второй армии мира», учитывая, что россияне владели информацией о намерениях Украины.