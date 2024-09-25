Руководитель Донецкой ОВА в эфире национального телемарафона заявил, что Угледар не оккупирован российскими войсками, в его окрестностях захватчиков также нет, информирует «НБН».

По словам Филашкина, в город пытаются прорваться диверсионно-разведывательные группы армии Путина, однако Силы обороны Украины выбивают их.

Чиновник отметил, что на подступах к Угледару ВСУ сожгли большое количество техники «второй армии мира», однако, к сожалению, войска страны-агрессора имеют продвижение.

Начальник Донецкой областной администрации сообщил, что в городе остается около 100 человек, которые в основном отказываются эвакуироваться. Гражданских очень сложно обеспечивать гуманитарной помощью, поскольку российские захватчики обстреливают все подъездные пути к населенному пункту.

Как сообщалось, аналитики ISW прокомментировали боевые действия в районе Угледара, оценив, получат ли российские оккупационные силы оперативное преимущество в случае захвата города.