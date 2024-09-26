В Сумской областной военной администрации в 07:48 сообщили, что сегодня утром в городе обнаружили фугасную авиационную бомбу, которую сбросили российские оккупационные силы, информирует «НБН».

В ведомстве уточнили, что ФАБ-500 армии Путина упал в областном центре возле автомобильного моста Ивана Харитоненка, однако, к счастью, не сдетонировал.

На место прибыли взрывотехники и все необходимые службы, чтобы обезвредить авиабомбу, движение пешеходов и автотранспорта по мосту в направлении улиц Героев Крут – Троицкая временно перекрыли.

В 08:03 в ОВА заявили, что угроза взрыва фугасной авиационной бомбы, которая не сдетонировала при падении, была ликвидирована благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции. Движение по мосту возобновили.

Ранее в администрации сообщили, что ночью силы ПВО сбили над Сумщиной 13 дронов-камикадзе «Шахед».

Напомним, вечером 24 сентября ВС РФ ударили КАБами по Запорожью. Начальник ОВА Иван Федоров сообщил о последствиях атаки на город.