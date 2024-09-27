Издание Bild заявило, что большое наступление «второй армии мира» в Курской области с целью вернуть приграничный регион под контроль Москвы провалилось, информирует «НБН».

СМИ напомнило, что в середине прошлого месяца кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что российские силы должны отбить всю Курскую область до 1 октября.

Однако контрнаступление ВС РФ затянулось – только 17 сентября танки оккупационных войск смогли продвинуться на юг от поселка городского типа Коренево. Вскоре в Москве изменили сроки возвращения приграничного региона, заявив, что у армии Путина есть время до середины следующего месяца.

Как отмечают журналисты, однако и эти планы захватчиков кажутся иллюзорными: Силы обороны Украины не планируют выходить из региона, командование ВСУ перебрасывает на его территорию дополнительные подразделения. Сейчас защитники пытаются обойти с фланга контратаку Рф в Курске и вынудить врага держать оборону сразу на нескольких направлениях.

Напомним, глава ЦПД Александр Коваленко рассказал, что Путин обвиняет ФСБ в потере Курской области.