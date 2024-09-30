Представитель ОТГВ «Харьков» в эфире национального телемарафона сообщил об обстановке на агрегатном заводе в Волчанске после освобождения объекта. Полковник утверждает, что ситуация в городе по-прежнему напряженная, так как враг никак не оставит в покое предприятие, информирует «НБН».

Саранцев объяснил, что агрегатный завод – цель номер один для российских захватчиков. Армия Путина постоянно атакует объект, действуя своими стандартными методами: использует все оружие, которое есть у нее в наличии, в частности авиационные бомбы и тяжелые огнеметные системы.

Полковник добавил, что захват предприятия не дал какого-то тактического или стратегического преимущества оккупантам, однако его освобождение стало мощным имиджевым ударом для россиян. Поэтому враг просто пытается уничтожить то, что он не смог заполучить.

Напомним, командир подразделения ГУР МОУ объяснил важность освобождения агрегатного завода в Волчанске.