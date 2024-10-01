Представитель оборонного ведомства в эфире национального телемарафона сообщил, что «вторая армия мира» сохраняет преимущество в снарядах на фронте, однако оно с зимы почти втрое сократилось, информирует «НБН».

Гаврилюк уточнил, что еще несколько месяцев назад соотношение использования артиллерийских боеприпасов на поле боя было 1:8, сегодня оно составляет 1:3 в пользу российских захватчиков.

По его словам, нашей стране сложно конкурировать с Российской Федерацией в производстве снарядов, оружия и военной техники, так как у государства-террориста есть больший промышленный потенциал.

Заместитель главы Минобороны добавил, что именно поэтому для Киева решающее значение имеет поддержка союзников и создание совместно с партнерами предприятий для выпуска необходимого вооружения.

Напомним, немецкое издание Handelsblatt заявило, что западные союзники передали для ВСУ бракованные боеприпасы, которые взрывались преждевременно.