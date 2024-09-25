Как информирует «НБН» со ссылкой на материал немецкого издания Handelsblatt, Киев пожаловался на предоставление некачественных артиллерийских боеприпасов, как в рамках «чешской инициативы», так и напрямую отправленных из США.

Как стало известно, в августе текущего года, украинское командование уведомило Прагу касательно инцидентов со взрывами снарядов, спровоцировавших ранения защитников нашей страны.

В частности, в период боевого применения западных боеприпасов, фиксировались многочисленные взрывы на небольшом расстоянии — в 20-60 метров от дульного среза орудия, что не только повредило западные артиллерийские системы, но и травмировало бойцов Сил обороны.

В издании утверждают — причинами вышеописанных неисправности являются старые детонаторы М515 и М51А5, произведенные еще во время Второй мировой войны.

Следует отметить, что часть боеприпасов, поставляемых в Украину в рамках «чешской инициативы», не производится в ЕС, а закупается у Турции.

Ранее мы писали о том, что Сикорский обещал — Варшава отыщет средства на «чешскую инициативу» по закупке боеприпасов для Украины.