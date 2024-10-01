Глава областной военной администрации в своем Telegram-канале около 12:00 сообщил о серии взрывов в Запорожье – захватчики выпустили по городу, по предварительной информации, 6 ФАБов, информирует «НБН».
По словам чиновника, оккупанты ударили авиационными бомбами по жилым кварталам и объектах инфраструктуры. Также Федоров показал фотографии последствий обстрела.
Начальник ОВА заявил о гибели мужчины на месте удара и о 21 пострадавшем, которые обратились за помощью к медикам, в частности ранен 12-летний ребенок. Он уточнил, что это предварительные последствия обстрела.
Федоров добавил, что на месте атаки продолжается разбор завалов, работают спасатели, правоохранители, медики и сотрудники коммунальных служб.
Напомним, ранее российские оккупанты нанесли десять ударов по Запорожью. В ДСНС показали кадры масштабных разрушений в результате авиационной атаки на областной центр.
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