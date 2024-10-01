Глава областной военной администрации в своем Telegram-канале около 12:00 сообщил о серии взрывов в Запорожье – захватчики выпустили по городу, по предварительной информации, 6 ФАБов, информирует «НБН».

По словам чиновника, оккупанты ударили авиационными бомбами по жилым кварталам и объектах инфраструктуры. Также Федоров показал фотографии последствий обстрела.

Фото – t.me/ivan_fedorov_zp

Начальник ОВА заявил о гибели мужчины на месте удара и о 21 пострадавшем, которые обратились за помощью к медикам, в частности ранен 12-летний ребенок. Он уточнил, что это предварительные последствия обстрела.

Федоров добавил, что на месте атаки продолжается разбор завалов, работают спасатели, правоохранители, медики и сотрудники коммунальных служб.

Фото – t.me/ivan_fedorov_zp

Фото – t.me/ivan_fedorov_zp

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли десять ударов по Запорожью. В ДСНС показали кадры масштабных разрушений в результате авиационной атаки на областной центр.