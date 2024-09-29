Как сообщает «НБН», со ссылкой на официальный Facebook-профиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, с 5 часов 25 минут до 6 часов воскресного утра, враги нанесли около десяти авиационных ударов по Запорожью.

В соответствии с предварительной информаций ГСЧС, в результате обстрелов травмированы 4 человека, при этом, глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров информировал о 5 раненых гражданских лицах.

Как стали известно, значительно разрушены 1 многоэтажка (под завалами строения может оставаться женщина) и 6 частных домовладений, расположенных в различных районах города, а также зафиксировано несколько возгораний.

На текущий момент, 42 «чрезвычайниками» проводится комплекс поисковых и аварийно-спасательных мероприятий. Уточненные сведения, касающиеся всех последствий и количества поврежденных частных домов, будут обнародованы позднее.

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Ранее наш информационный портал писал о том, что Нацполиция показала последствия вчерашних ударов по больнице в Сумах.