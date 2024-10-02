В городском совете Мариуполя сообщили, что житель дома на проспекте Металлургов, 43 нанес ножевые ранения россиянину, который в прошлом году весной без разрешения заселился в одну из пустых квартир, информирует «НБН».

Переселенец из Владикавказа после того, как самовольно занял жилье, начал конфликтовать с соседями – взламывал замки и бросал кирпичи в окна. Один мужчина сделал ему замечание и на следующий день получил кирпичом по голове от гражданина РФ. Кроме того, досталось и его жене – приезжий ее ударил.

Позже был другой инцидент, когда новый сосед натравил на них свою собаку. После этого мариуполец начал носить с собой нож. В ходе очередного столкновения, по словам очевидцев, россиянин выхватил острый предмет и попытался ударить им соседа.

Однако мужчина смог отобрать нож и, защищаясь, ударил им гражданина РФ. «Правоохранители» задержали мариупольца и обвинили его в убийстве. Однако соседи встали на его защиту и утверждают, что это была самооборона.

Жильцы рассказали, что они неоднократно обращались к «стражам правопорядка», которые игнорировали жалобы людей на россиянина, а теперь виноватым сделали их соседа.

Напомним, советник мариупольского мэра Петр Андрющенко сообщал, что в городе оккупанты заселяют переселенцев из Курской области в «национализированное» жилье.