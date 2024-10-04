Советник главы Мариуполя в своем Telegram-канале сообщил, что в Левобережном районе города российские «освободители» обустроили новую ремонтную базу с большим складом БК и транзитной стоянкой. Вражеский объект расположен вблизи жилого квартала, информирует «НБН».

По словам чиновника, «игры в прятки» в селах Мелекино и Глубокое, как и ожидалось, вынудили захватчиков свезти свой арсенал в одно место. Кроме того, как уточнил Андрющенко, объект ВС РФ находится в 100 метрах от жилых домов мариупольцев, россияне как обычно, прикрываются «живым щитом».

Фото – t.me/andriyshTime

Фото – t.me/andriyshTime

Советник мера отметил, что теперь все будут ждать «бавовну» в Левобережном районе. Он добавил, что «хлопки» в Глубоком будут выглядеть бледной подделкой на фоне ударов по новому складу оккупантов.

Напомним, что в сентябре под Мариуполем был поражен склад «второй армии мира» с боекомплектом и ракетами для противовоздушной обороны.