Представитель оперативно-тактической группировки войск «Харьков» Виталий Саранцев в эфире национального телемарафона рассказал, что ВС РФ начали чаще атаковать регион КАБами после потери волчанского агрегатного завода, информирует «НБН».

По его словам, тактическая авиация российских оккупационных сил выпускает бомбы по инфраструктуре и гражданским объектам в Харьковской области. Эти атаки россияне выдают за большие тактические победы, заявляя об уничтожении «объектов логистики ВСУ» или «штабов с наемниками».

Саранцев предположил, что активизация террора КАБами связана с ощутимым поражением «второй армии мира» в Волчанске, когда они потеряли агрегатный завод. В городе ситуация остается стабильно сложной, захватчики пытаются продвинуться к украинским позициям.

Как сообщалось, командир подразделения ГУР МОУ «Стугна» объяснил важность освобождения агрегатного завода в Волчанске.