В ночь на 7 октября временно захваченный Крым оказался под атакой, был нанесен удар по нефтебазе в Феодосии. Сразу после прилета на объекте вспыхнул масштабный пожар, который не прекращается уже третьи сутки, информирует «НБН».

Telegram-канал «Крымский ветер» утром 9 октября опубликовал новые фотографии пожара на нефтебазе в Феодосии. Вчера вечером около 18:20 на объекте взорвалась цистерна с бензином, после чего огонь разгорелся с новой силой. Спустя какое-то время стало известно, что вспыхнул керосин.

Фото – t.me/Crimeanwind

«Глава» Феодосии Игорь Ткаченко заявил, что из района ЧС эвакуировали 1129 человек. В то же время в «Роспотребнадзоре» сообщили, что в одной из проб рядом с полыхающей нефтебазой обнаружили превышение диоксида серы.

Фото – t.me/Crimeanwind

В МЧС РФ прогнозируют, что пожар продлится еще несколько дней, пока не выгорят все баки с горючим, уточняя, что потушить их не получится.

Напомним, ночью в Брянской области был нанесен удар по базе ГРАУ Минобороны России. На объекте оккупанты хранили авиабомбы и переданные КНДР снаряды.