В четверг, 10 октября, особенный день для Павла, Василия, Кирилла, Степана, Сергея, Антона и Андрея, не забудьте поздравить их с днем ангела. Мальчикам, рожденным сегодня, можно подарить одно из этих прекрасных имен, информирует «НБН» со ссылкой на ТСН.ua.

Также в этот день православные украинцы чтят память мучеников Евлампия и Евлампии. Брат и сестра жили в III или IV веке, когда преследовалось христианство, которое они активно проповедовали. За отказ отречься от своей веры их схватили, подвергли пыткам и казнили. Святые с достоинством приняли свою смерть.

Согласно народным традициям сегодня запрещено ссориться, злословить, ходить в лес, работать на огороде. Наши предки верили, что не стоит занимать кому-то спички или свечи, чтобы с ними из семьи не ушло тепло, а также носить украшения, чтобы они не притянули неприятности.

В этот день сжигали старые вещи, чтобы избавиться от проблем со здоровьем. Кроме того, 10 октября – благоприятное время для занятия домашними делами, особенно рукоделием.

Ранее мы рассказывали, у кого день ангела 9 октября и какой церковный праздник в этот день.